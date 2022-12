Il Milan è tornato ad attrarre i grandi giocatori grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni. Diversi, negli ultimi giorni, hanno lanciato segnali alla dirigenza rossonera come Houssem Aouar, talento francese in scadenza di contratto con il Lione. Dopo una fase di riflessione, il club di via Aldo Rossi ha deciso di mettere da parte questa opportunità.Aouar è un giocatore di talento che gode della stima di Massara.A gennaio il club rossonero non proverà nessun affondo per Houssem, una comunicazione già presa e comunicata al suo entourage.