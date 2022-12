Oscar Damiani, nel corso di una intervista concessa a “1 Football club”, è sicuro di come andrà a finire questo campionato: "Forse il Milan per la sua continuità, è una squadra che può far bene e competere con gli azzurri. Ma il Napoli resta la favorita per la vittoria finale". Juve distratta in questo periodo? "La squadra sta un po' meglio rispetto ad inizio stagione, sta lottando per il vertice. Ma è distante dal Napoli e non credo possa partecipare alla lotta scudetto. Dispiace per la situazione difficile vissuta dalla squadra, credo che i calciatori non si lasceranno influenzare dalle vicende extra-calcistiche".