Milan, la decisione su Calabria e Kalulu. Tomori ancora out

Stando a quanto riportato da Sky Sport, arrivano buone notizie per il Milan, in vista della sfida di domani sera contro l'Atalanta.

Il tecnico Stefano Pioli, infatti, ritrova tra i convocati Pierre Kalulu e Davide Calabria. Tomori, invece, rimane ancora indisponibile, essendo ancora in evoluzione il suo percorso verso il rientro all'interno del gruppo squadra. Al netto di questi recuperi c'è un ballottaggio in difesa, sulla fascia destra, tra Calabria e Florenzi: è questo il dubbio da risolvere per la sfida di domani.



Queste le parole di Pioli in conferenza stampa: "Dopo la partita di Europa League faremo sempre conferenza prima dell'allenamento, così non posso dirvi niente perché non so ancora niente. Ieri abbiamo fatto recupero. Kalulu sta bene, completerà la prima settimana di lavoro. Anche Fikayo Tomori sta bene, anche se è un po' più indietro. Calabria sta bene e oggi dovrebbe allenarsi. Ci avviciniamo ad avere tutti, tranne Pobega che comunque procede bene".