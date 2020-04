Con il mercato in avvicinamento per la prossima estate, i più attivi in queste settimane sono gli intermediari che propongono giocatori a scadenza di contratto. Le società italiane ne sanno qualcosa, in particolare il Milan ha ricevuto diverse idee e proposte per opportunità in vista della prossima stagione quando cambierà diverse pedine della propria rosa. Mario Gotze saluterà il Borussia Dortmund e da gennaio è costantemente offerto ai rossoneri, ma il suo ingaggio è ritenuto eccessivo e fuori dai parametri del Milan sforando gli 8 milioni di euro bonus compresi.



Un altro giocatore proposto nelle ultime settimane è Adam Lallana, centrocampista in scadenza a giugno con il Liverpool poco utilizzato se non da alternativa da parte di Jurgen Klopp nelle ultime stagioni. L'inglese è stato offerto a diverse società di Serie A tra cui il Milan che ad oggi non lo vede come un'opportunità di prima fascia, la dirigenza rossonera non si è scaldata e l'ipotesi rimane tale.