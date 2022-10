Poche settimane fa era stato, leggenda del, a dare l'investitura definitiva al cuore della difesa rossonera: "Sono moderni, hanno coraggio, giocano alti e non temono l’uno contro uno". Punti di vista autorevoli. Tomori e Kalulu, coppia difensiva nata quasi per caso nella scorsa stagione, si erano rivelati fino a maggio una risorsa fondamentale nella rincorsa del Diavolo al diciannovesimo scudetto. OggiPrestazioni a parte, parlano i numeri. Semplice analisi. Nella passata stagione, a partire dal successo di marzo al Maradona firmato, i rossoneri avevano incassato soltanto due reti nelle ultime 11 gare di campionato, mettendo in fila 9 vittorie e due pareggi., nelle due trasferte vinte dagli uomini di Pioli contro Lazio e Verona. Numeri monstre.quest'anno (senza considerare la sfida contro la Samp, con il solo Kalulu affiancato da Kjaer),Aggiungendo le tre uscite europee, la casella dei gol subiti si arricchisce di altre 5 unità.L'inizio di stagione anticipato e le tante partite ravvicinate, unite all'ultimo forfait di Maignan, sono fattori da non sottovalutare ma che non dicono tutto. Nonostante lIn A, i rossoneri hanno 3 punti di ritardo dalcapolista (maturati nello scontro diretto perso a San Siro, chiuso comunque con una bella prestazione). Nel girone europeo, discorso simile. Il Diavolo è al momento terzo a quota 4 punti (alla pari del, davanti grazie al successo dello Stamford Bridge) e a -1 dalprimo. Si insegue, senza ritardi esagerati. Le prossime due gare, contro la Juve e ancora contro i Blues, saranno in questo senso fondamentali per tracciare il bilancio dell'inizio di stagione.