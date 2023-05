"C'è dispiacere, ma dobbiamo crederci in vista del ritorno. Il turno si può passare, dovremo giocare senza ansia e paura". Fikayo Tomori ha le idee chiare ed è fiducioso: il Milan può ribaltare il risultato con l'Inter nella semifinale di ritorno di Champions League. L'appuntamento è per martedì prossimo, e servirà un atteggiamento diverso rispetto a quello di ieri sera: "Abbiamo iniziato male, non volevamo prendere gol su corner all'inizio, da lì tutto si è complicato" ha aggiunto l'ex Chelsea ai microfoni della Uefa.



"L'Inter è stata più viva sotto tanti aspetti - ha proseguito Tomori -. Certo, abbiamo avuto anche noi delle opportunità, se avessimo segnato la partita sarebbe andata diversamente. Al ritorno dovremo giocare meglio e al nostro livello"