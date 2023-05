Inzaghi sorride, Pioli esce da San Siro a testa bassa. E' finito così il primo round dell'Euroderby di Champions. Sul piatto c'è un posto per la finale di Istanbul, che dopo ieri pende un po' più verso l'Inter. I nerazzurri hanno vinto 2-0 in una serata da brividi a San Siro, prima Dzeko e poi Mkhitaryan hanno chiuso i giochi nel giro di undici minuti. Entusiasmo da una parte, delusione in casa rossonera. Ma ci sono ancora novanta minuti per ribaltare la situazione: martedì 16 si torna di nuovo in campo, con la finale di Champions League nel mirino.



Nella gallery le foto più siginificative di ieri sera