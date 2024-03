Milan, la firma di Camarda può slittare: la ricostruzione

Francesco Camarda è il fiore all’occhiello di un settore giovanile, quello del Milan, che sta dando i frutti dopo anni di programmazione. Un ragazzino con delle qualità superiori alla media e che il prossimo 10 marzo compirà 16. Una data significativa anche a livello professionale perché poi sarà libero di firmare il suo primo contratto da professionista.



NESSUNA FRETTA - Per Camarda il Milan é sempre stato tutto: una sorta di seconda famiglia, la palestra di vita per crescere bene, la squadra per la quale fa il tifo. Le motivazioni per andare avanti insieme, nonostante le richieste arrivate nei mesi scorsi specialmente dal Borussia Dortmund, sono molteplici. Ma oggi il Milan vuole proteggere il suo bomber prodigio che è stato esposto tanto negli ultimi mesi sotto la luce dei riflettori. Missione semplice? Certamente no perché un ragazzo con i suoi numeri in zona gol fa sempre parlare di sè. Difficilmente la firma sul contratto arriverà già entro la fine di marzo sia perché da un lato il club vuole lasciare tranquillo il ragazzo (vanno sistemate alcune cose con i suoi agenti) sia perché conviene rimandare la firma alla prossima estate.



IL DETTAGLIO - In caso di firma a luglio, il triennale potrà estendersi sino alla conclusione della stagione 2026/2027, quando Camarda avrà 19 anni compiuti. Firmasse ora, invece, il contratto arriverebbe massimo all’estate 2026. Quello che interessa maggiormente al Milan è che il ragazzo si concentri sul fare gol, crescere di partita in partita e vivere questo momento con la giusta serenità. Per il primo contratto da professionista non ci saranno problemi, il club si sente al sicuro.