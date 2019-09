Secondo La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Zvonimir Bobane Marco Giampaolonon è ancora totalmente allineato. E qualche segnale in casa Milan era arrivato in questo senso anche dal mercato: "Zvone voleva vendere Silva: a tre giorni dalla chiusura del mercato André è titolare contro il Brescia. Piatek, per Giampaolo poco adatto a condividere gli spazi in area, scavalcato a sorpresa. La questione Susosi era aperta ancora prima: per l’allenatore è «un fuoriclasse», per Boban un giocatore scarificabile per poter reinvestire su Correa. L’allenatore «trattiene» Suso, la società convoca l’agente dopo 24 ore per trattarne l’uscita. Per Giampaolo Suso è un ottimo trequartista, per Zvone solo un esterno.Per Giampaolo sarebbe ideale un ultimo rinforzo di qualità e dal mercato arriva Rebic, un combattente abituato alla fascia sinistra. Ovvero, l'opposto".