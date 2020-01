Festeggia, Krzysztof, su Instagram. Ilè stato vissuto interamente con la maglia delindosso e sul noto social network vuole ricordare i momenti vissuti in rossonero: "Un anno pieno di emozioni e soddisfazioni. Felice 2020". Un 2019 dai due volti, ricco e pieno di gol nei primi mesi, povero e a secco nella seconda metà, con le sue 'pistole' che non hanno più sparato. E ora?E ora, un gennaio dopo, può cambiare nuovamente la sua storia. Un anno fa passò dal Genoa alper sostituire Higuain, ora può lasciare il club rossonero.sono alla ricerca di una punta, anche l'RB Lipsia ci sta pensando: difficile cederlo a titolo definitivo visto quanto è stato pagato un anno fa (35 milioni di euro), si lavora per il prestito.Sì, perché lo svedese sarà il nuovo faro dell'attacco di Pioli, con Leao, almeno nei programmi, che può fargli da spalla. Con Piatek, invece, che nel 2020 può fargli cambiare aria. Per il Milan, infatti, il polacco è sul mercato. E aspetta offerte e proposte.