Vendere per comprare. In una recente intervista il presidente del Milan Paolo Scaroni ha ricordato un vecchio adagio sempre attuale del calcio e dell'economia. E ricordato quella che sarà una delle missioni più importanti per il nuovo plenipotenziario rossonero Giorgio Furlani, che con Geoffrey Moncada e Stefano Pioli dovrà coordinare le prossime mosse di mercato: sfoltire la rosa e aumentare così il budget per gli innesti, con diversi casi da gestire. C'è l'esigenza di tornare a vendere e bene, considerando che le ultime grandi cessioni del Diavolo risalgono al 2020 con il doppio addio Paquetà-Suso da 45 milioni di euro: da lì la buona plusvalenza realizzata con Hauge all'Eintracht Francoforte e qualche operazione minore, ai quali aggiungere gli addii a parametro zero di Calhanoglu, Donnarumma, Romagnoli e Kessie.