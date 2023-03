Qual è la TOP 11 del Milan di tutti i tempi? Quello di stilare le migliori formazioni di sempre di squadre di club o nazionali è un divertissement vecchio quasi come il mondo del calcio. Ci hanno speso del tempo tifosi, addetti ai lavori e giornalisti. Ora è anche il turno delle macchine. Sky infatti ha chiesto all'intelligenza artificiale ChatGPT di comporre le TOP 11 di 15 top club a partire dal 1980, basandosi sulle performance, i successi e l'impatto avuto dai calciatori sulle fortune di una squadra e di un club.



Per quanto riguarda il Milan, la TOP 11 stilata da ChatGPT è un 4-3-1-2 formato da: Donnarumma; Tassotti, Baresi, Nesta, Maldini; Rijkaard, Pirlo, Seedorf; Savicevic; Van Basten, Inzaghi



Si tratta di una formazione che lascia qualche dubbio, soprattutto per la scelta del portiere, con Galli o lo stesso Maignan che paiono superiori, ma anche per la decisione di escludere calciatori come Shevchenko o Kakà.



Con occhio umano, ci sembra però che questa TOP 11 non tenga conto del reale impatto emotivo regalato al Milan dalla storia internazionale ed europea di una società che in Italia è un unicum per il lustro che ha saputo dare al calcio italiano. Vi proponiamo quindi, in alternativa, la nostra TOP 11 DI SEMPRE del Milan, la risposta umana a chatGPT. Godetevela!



