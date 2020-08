. Perché una prestazione come quella sfoderata dal difensore classe '98 (!) contro l'Atlético è un biglietto da visita che cambia la percezione anche per i top club, la Champions come tappeto rosso., di certo tra i due club più interessati ma frenati dal rinnovo firmato col Lipsia dal centrale francese. Oggi esiste unagià messa per iscritto per Upamecano: chi lo vorrà, dovrà pagare. Sembrano quasi pochi.- Intanto, la dirigenza rossonera è orientata sul tentare ancora l'assalto adella Fiorentina: il Milan sta, non molla per il difensore serbo eppure il muro di Commisso resta altissimo. La richiesta è importante, ovveroper Milenkovic, ritenuti troppi; l'idea del Milan porta a unoall'inserimento del brasiliano nell'operazione Milenkovic e le complicazioni restano tante. Con Upamecano che esplode ma è blindato e Milenkovic nel mirino, eppure costosissimo...