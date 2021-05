Le anticipazioni emerse negli ultimi sulla nuova divisa del Milan per la stagione 2021/2022 ora trovano riscontro a livello ufficiale. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club rossonero comunica che il nuovo kit - targato Puma - per la prima squadra maschile e femminile sarà definitivamente svelato il prossimo 11 maggio.



Le indiscrezioni delle scorse settimane relative alla maglia in versione home, con le strisce nere "irregolari" su sfondo rosso vengono ufficiosamente confermate dal video diffuso dai canali social del Milan.