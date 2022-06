L’ufficialità del passaggio di proprietà del Milan apre scenari nuovi per la società anche sul mercato. Il club rossonero sarà ora guidato dal fondo RedBird e la mente dei tifosi corre subito all’imminente inizio del calciomercato e alla voglia di vedere una squadra ancora più forte dopo la vittoria dello scudetto. La zona del campo a cui sono rivolte le maggiori attenzioni della dirigenza è senza dubbio la trequarti tanto che nelle ultime ore, sembra sempre più di attualità il nome di Nicolò Zaniolo. Secondo i betting analyst l’approdo del mancino giallorosso alla corte di Pioli nella sessione estiva è offerto in quota a 4, davanti al compagno di nazionale Federico Bernardeschi, proposto a 5, libero di scegliere autonomamente il proprio club visto il contratto in scadenza con la Juventus. Più attardato invece l’altro mancino azzurro Domenico Berardi, a 7, da diversi anni sui radar rossoneri mentre è fissato a 9 l’arrivo a Milano del campione d’Europa con il Real Madrid Marco Asensio, un altro giocatore che abbina qualità tecniche e capacità realizzative, come Paulo Dybala, più staccato a 11, per un Milan che dopo aver riconquistato il titolo in Italia dopo undici anni vuole tornare a recitare il ruolo di protagonista anche in campo europeo.