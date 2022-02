: un fenomeno a difendere la porta del Milan. Nel primo tempo indossa il mantello del supereroe disinnescando almeno quattro conclusioni pericolose dell'Inter. Surreale il riflesso sul tiro, con deviazione, di Brozovic.: nel primo tempo soffre tantissimo con Perisic. Nel secondo tempo riorganizza le idee e illumina con la verticalizzazione che Giroud trasforma nel gol vittoria.: perde la marcatura di Perisic sul gol nerazzurro ma ha il merito di rialzare subito la testa. Gioca una partita molto buona cercando spesso l'anticipo su Lautaro.: lotta pallone su pallone, gomito a gomito contro un cliente scomodo come Dzeko e non ne esce sconfitto.: mezzo voto in meno per l'espulsione. Dumfries gli scappa spesso via nei primi minuti di gara ma con il passare dei minuti riesce a prendergli le misure non disdegnando qualche accelerazione delle sue.: guida i compagni anche nei momenti mare mosso. Con l'atteggiamento del leader e la qualità del centrocampista di grande livello. Strepitoso.: garra e regia: l'algerino è tra i migliori in campo.: prova a entrare dentro al campo ma non ha mai la qualità nella giocate. Poco in partite e male nelle letture. (dal 1' st: regala sicuramente più imprevedibilità rispetto ad Alexis).: ha il compito di schermare Brozovic ma finisce per corrergli dietro in affanno. Non era al meglio della condizione. (dal 12' st: entra in campo con una determinazione feroce e finisce per cambiare la partita. Sua l'azione dalla quale scaturisce il gol del pari momentaneo di Giroud): si guadagna la sufficienza con qualche strappo nel finale di gara. Ma nel complesso la sua gara è stata decisamente lontana dagli standard abituali.: Le Roi Olivier. Due gol che hanno un peso enorme per la stagione del Milan, nella partita più importante. La seconda marcatura è un gioiello.: cambia la partita con la lettura, coraggiosa, del cambio Kessie-Diaz. Motiva al meglio la squadra all'intervallo.