- destinati ad essere sempre più insistiti ed insistenti - per il pezzo pregiato della propria collezione.sta confermando di partita in partita di essere un progetto di campione sempre più in ascesa e, anche in serate complicate come la doppia sfida col Chelsea, ha dimostrato di possedere lo spessore tecnico per confrontarsi su palcoscenici più importanti. Efinito ancora di più nel mirino del Paris Saint-Germain dopo l'esplosione del caso Mbappé oltre a rimanere un pallino di Chelsea e Manchester City.lo scorso agosto di fronte ai ripetuti assalti dall'Inghilterra, che rappresentano oggi l'assicurazione sulla vita ma che, con l'approssimarsi della scadenza del contratto attualmente in essere (giugno 2024), rischia di rappresentare un valore fine a se stesso. Ne è convinto anche, il potente agente che continua a seguire gli interessi di Leao e, avendo intravisto con largo anticipo il grande potenziale del numero 17 rossonero. E proprio di questo aspetto tutt'altro che secondario il Milan e il procuratore del ragazzo si troveranno a discutere nei prossimi appuntamenti in agenda.- che oggi percepisce appena 1,5 milioni di euro netti - al livello dei giocatori più pagati in rosa e, anzi, di farne il nuovo primatista della formazione campione d'Italia.Provando a spuntare uno sconto nell'ordine dei 20-30 milioni e avere così una valutazione di mercato più rispondente alla realtà: capace da un lato di attirare l'interesse concreto di sempre più top club per il suo assistito e di tutelare ampiamente il Milan dall'altro di fronte alla prospettiva di perdere il suo gioiello.