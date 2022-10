fondamentali in ordine di importanza., anche se è all’ultimo posto, a pari punti con la Dinamo Zagabria che ha battuto all’andata ma con una peggiore differenza reti.contro il Chelsea a San Siro, condizionando tutta la partita., perché non è un caso se l’ultimo successo di un nostro club rimane quello dell’Inter del 2010.Detto questo,perché la seconda sconfitta nel giro di una settimana contro gli inglesi ha evidenziatoper il prosieguo del cammino in Europa e a maggior motivo in campionato, visto che il Milan punta alla seconda stella. E’ vero che il Chelsea è ancora campione del mondo in carica e affrontarlo in inferiorità numerica dopo appena 18’ sarebbe stato difficile per tutti, manel finale con Origi. In ogni caso troppo poco, soprattutto ricordando la dura sconfitta di Stamford Bridge con appena un tiro in porta, senza alcun alibi come ha lealmente ammesso Pioli.E allora, ripensando alla formazione iniziale dell’altra sera, in cui non c’era nemmeno un volto nuovo rispetto alla stagione dello scudetto,o meglio ancora rinforzi, all’altezza dei precedenti titolari. Partiamo da quello considerato da tutti un gran colpo e cioè l’arrivo di, pagato 35 milioni. Mai decisivo fin qui e per di più infortunato, il centrocampista belga può avere pagato l’ambientamento in un campionato nuovo, ma se così fosse è lecito chiedersi perché lo stesso problema non abbia condizionato il georgianodel Napoli, nato 21 anni fa soltanto un mese prima di lui.mai titolare in campionato e nemmeno inserito nella lista Uefa per la Champions, come gli ultimi arrivati. Ha giocato, invece, il difensore americano, che però aveva deluso nel suo debutto a Stamford Bridge. Venti minuti prima di lui, nel secondo tempo di martedì sera, è entrato, uno dei pochi da salvare fin qui, comunque ancora riserva nelle gerarchie di Pioli, alle spalle dei titolari Tonali e Bennacer. E poi c’è l’altro belga, il più famoso di tutti,che però è arrivato da Liverpool infortunato e non ha mai giocato una gara dall’inizio per nuovi guai fisici. Così il trentaseienne Giroud è stato costretto a fare gli straordinari giocando l’altra sera l’undicesima partita consecutiva come titolare. Troppo per chiedergli di risolvere da solo tutti i problemi., bravissimo ma comunque non una punta di ruolo, visto cheha più passato che futuro,, come preziosa alternativa per far rifiatare Giroud, in attesa del pieno recupero di Origi. Così, invece, Pioli si deve arrangiare con quello che gli passa il convento di Milanello, mentre Spalletti non a caso guarda tutti dall’alto in basso, in Italia e persino in Europa, grazie a Kim, Raspadori, Simeone e soprattutto Kvaratskhelia,Perché vivere di rendita su quello che si è vinto, e con chi lo ha vinto, non basta mai.