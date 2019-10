Tempi duri per Krzysztof Piatek: l'attaccante classe 1995 è in grande difficoltà in questo inizio di stagione con il Milan, penalizzato dalle scelte tattiche di Giampaolo, e anche con la Polonia non ha avuto soddisfazioni. L'ex Genoa non sta confermando quanto di buono fatto nella scorsa annata e le voci di mercato su di lui si intensificano: il Chelsea lo ha seguito a lungo ma ora in casa Blues si vuole puntare su Tammy Abraham, pronti a un grosso investimento a giugno su un tipo di attaccante differente, con caratteristiche diverse rispetto all'inglese. Ecco la posizione del club londinese sul Pistolero: