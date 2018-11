Il Milan ha diramato un comunicato in merito alla squalifica di Andrea Conti con la maglia della Primavera: "La squalifica per tre turni inflitta ad Andrea Conti impone al Milan di fare chiarezza. Si tratta di un provvedimento severo che impatta sulla reputazione di un nostro atleta, Andrea, il cui comportamento dentro e fuori dal campo è sempre stato inappuntabile, un esempio per compagni e avversari, in linea con i valori di rispetto e correttezza che fanno parte del Milan da sempre. Senza tornare su quanto accaduto durante e dopo l'incontro con l'AC ChievoVerona, il Club, nel pieno rispetto delle autorità giudicanti chiede che i fatti vengano accertati con particolare riferimento alla condotta del direttore di gara. Vogliamo evitare che questo caso venga chiuso attraverso una semplice sentenza, senza valutarlo nel suo contesto facendo chiarezza su tutto. Il Milan lo reputa un atto dovuto, non solo per rispetto verso chi ha subito le conseguenze di questo spiacevole episodio, ma anche verso i giovani e i tanti appassionati di calcio che amano questo sport non solo per l’aspetto sportivo, ma anche per il suo valore sociale e educativo."