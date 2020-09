Dopo l'esordio in amichevole contro il suo Brescia, ecco la presentazione., nuovo centrocampista del Milan, è intervenuto in conferenza stampa: "La mia passione per il Milan parte da Sant'Angelo Lodigiano, i colori sono rossoneri, la mia prima squadra era rossonera, lì siamo quasi tutti milanisti, anche mio papà mi ha trasmesso questa passione"."Il mister mi ha trasmesso una carica in più, mi ha spiegato nei minimi dettagli quello che bisognerà affrontare, mi farò trovare pronto"."Se riesci a respingere gli elogi quando sono pochi, riesci a farlo anche quando sono tanti"."Con lui ho un bel rapporto, è una persona che capisce molto di calcio, mi capiva molto. Fin dal primo giorno mi ha detto 'fai la tua scelta', ha mantenuto la parola. Lo ringrazio moltissimo, mi è venuto incontro"."Ci ho fatto poco caso, l'unico mezzo che avevo sotto gli occhi era il telefono, la tele non l'accendo mai, forse per il telegiornale. Cerco di tapparmi le orecchie"."Il livello è molto alto, c'è voglia di far bene e vincere. Dopo una vittoria c'è un'altra vittoria, i compagni, a partire da Ibra, trasmettono la voglia di giocare e vincere, di non sbagliare mai. E' una cosa molto importante: è un gruppo giovane, questa voglia c'è in tutti. La qualità è alta, abbiamo voglia di iniziare a far vedere quello che sappiamo fare sul campo"."Siamo già pronti, in una partita ufficiale sarà molto diverso, ci sarà ancora più voglia di spaccare il mondo"."Non è molto importante, l'importante è saper stare in un centrocampo a 2 o a 3. Si entra sempre in campo per dare il meglio"."Ne seguirò parecchi, Cellino mi ha detto di restare quello che sono ora e giocare come se fossi al Brescia"."L'effetto è stato bellissimo. Quando ho saputo di questo, ho chiuso le porte a tutti. C'era il Milan, dovevo andare al Milan. Il mio pensiero era voler venire qui, così è stato. La prima volta che ho conosciuto i direttori è stata una cosa fantastica, li avevo sempre visti in tv"."Gattuso era ed è il mio idolo, è una persona fantastica. La maglia era libera, quel numero ha anche vari significati nella mia vita, è il numero perfetto"."Le vittorie passano dagli allenamenti. Negli ultimi sei mesi di stagione è stato difficile allenarsi. Ora è leggermente più semplice"."All'inizio è stata una forte botta, un effetto bellissimo"."Magari una finale con il Liverpool, o quella di Manchester. Ricordo una partita contro il Chievo in cui ero allo stadio, dove al 95' segnò Seedorf, ci fu un boato allucinante"."Se posso adattarmi facilmente? Sì, la prima stagione a Brescia in Serie B giocavo a due, conosco i movimenti. Nel centrocampo a tre il gioco passa maggiormente da te, ma ricordo i movimenti del centrocampo a due, bisogna lavorare molto col compagno di reparto. Non mi farà effetto, sono già abituato"."Ha trattato molto il mio procuratore, mi ha lasciato fuori dagli affari per lasciarmi la testa libera. Dopo le vacanze sono rimasto a casa, non parlavo con lui da dieci giorni. C'è molta fiducia tra me e lui, lo facevo lavorare con calma senza avvisarmi per la minima cosa. Sapeva della mia passione per il Milan"."La penultima volta l'avevo visto dieci anni fa allo stadio (ride, ndr). Mi ha colpito moltissimo questa cosa, lui è un idolo: prende tutto il Milan e lo porta alla vittoria, bisogna prendere esempio"."Bisogna vincere partita dopo partita, non guardare a cosa potremo fare tra sette-otto mesi. Pensiamo a giovedì e poi a domenica, costruendo mattone su mattone la nostra casa, che può diventare il nostro fortino"."Stiamo lavorando sia a livello fisico che mentale, ero fermo da molto. Raggiungere il 100% di me stesso dentro e fuori dal campo è complicato, ma sono quasi pronto. Sto lavorando, manca davvero poco"."Nello spogliatoio il clima è sereno, ci vogliamo bene. Champions? Non se ne può parlare ora, è un obiettivo ma non è nelle nostre teste parlarne".