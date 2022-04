Il Milan 2022-23 guarderà al suo passato per la nuova prima maglia. Il club rossonero, secondo indiscrezioni riportate dal noto sito Footyheadlines, riproporrà un design per la prima maglia simile a quello della stagione 2001-2002, quella del derby vinto 6-0, con righe verticali rossonere in numero dispari, che però non dovrebbero arrivare fino alle spalle, ma interrompersi a livello del collo.