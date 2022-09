Il pareggio ottenuto contro il Sassuolo non ha di certo soddisfatto il Milan e il suo allenatore, Stefano Pioli. I rossoneri hanno subito la grande occasione per rifarsi nel derby contro l'Inter in programma domani alle 18. Pioli non avrà a disposizione Ante Rebic, fuori per un problema alla schiena mentre è tornato a disposizione Divock Origi.



Non tanti dubbi per l'allenatore del Milan; solito ballottaggio sulla destra tra Messias (favorito) e Saelemaekers mentre sulla trequarti dovrebbe tornare dal primo minuto Charles De Ketelaere al posto di Diaz. Per il resto, la difesa sarà quella titolare, in attacco, Giroud pronto a prendersi sulle spalle la squadra con in testa la doppietta dell'ultimo derby di campionato.



LA PROBABILE FORMAZIONE



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.