Tra infortuni e squalifiche, non sono molte le carte che Stefano Pioli può permettersi di non giocare subito sul tavolo di Zagabria, contro la Dinamo avversaria nella quarta giornata del girone di Champions League. Out Maignan, Dest, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic, non al meglio Brahim Diaz che comunque è stato convocato, squalificato Tomori, non in lista Vranckx, Thiaw e Adli. Le scelte di formazione, soprattutto in difesa, sono pressoché obbligate, ma non manca un ballottaggio importante.



GLI 11 IN CROAZIA - Davanti a Tatarusanu vedremo dunque Kalulu, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez, con Tonali (che ha riposato in campionato, come Giroud) e Bennacer in mediana. Sulla trequarti, dietro al francese, riecco Leao con Rebic dirottato dalla parte opposta in luogo di Messias. Nella zolla del 10 Diaz non è pronto per partire dall'inizio, dunque il ballottaggio è tra De Ketelaere e Krunic. Ultimo dubbio da sciogliere per Pioli, che vincendo può fare un passo importantissimo verso il passaggio alla fase a eliminazione diretta.



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic/De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.