Soltanto un anno dopo il suo arrivo ae dopo una stagione ampiamente deludentepuò lasciare il club rossonero. Il treqaurtista belga, non è un mistero, è considerato fra i cedibili dalla società di Via Aldo Rossi che però ha investito tanto per lui la scorsa stagione e non ha intenzione di svenderlo. Fino ad oggi, anche per questo motivo,Ildi Eindhoven, una volta perso Xavi Simmons ha chiesto informazioni per lui, ma non è mai andato oltre nei contatti fra club. Anche il, voce uscita in Francia, non ha mai approfondito il dossier che, verosimilmente, è stato proposto da agenti e intermediari. Chi ha fatto un tentativo concreto è invece(che ha anche chiesto Colombo a titolo definitivo) offrendo però al Milan soltanto un prestito con eventuale diritto di riscatto.Nulla di concreto, quindi, e ampio margine di manovra ancora possibile. E in questo spazioIl club spagnolo ha perso il suo fantasistache, con il ginocchio che ha fatto crack, ha scelto di ritirarsi definitivamente dal mondo del pallone. Il club basco. Si può ragionare anche su un prestito con obbligo di riscatto che abbassi questa cifra e consenta anche una piccola plusvalenza ai rossoneri. Che con l'addio di De Ketelaere potrebbero chiudere del tutto l'era Maldini-Massara salutando l'ultimo grande acquisto dell'ormai ex-coppia dirigenziale.