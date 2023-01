Per Stefano Pioli il giocattolo Milan non si è rotto nonostante il campo abbia messo in evidenza delle criticità preoccupanti. Il tecnico emiliano conosce la ricetta giusta per uscire dalla crisi e ha già studiato le mosse, tattiche e psicologiche, per uscire dalla crisi. Quali? Proviamo ad analizzare il tutto nel nostro focus video.