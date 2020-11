Un anno fa, di questi tempi durante la sosta delle nazionalisvelava in anteprima quello che era, ovvero l'arrivo dicon un ruolo da plenipotenziario. Una tiritera andata avanti a lungo, che ha portato all'addio violento cone che fino a luglio inoltrato aveva addirittura tenuto da un lato in dubbio la bontà dell'inserimento dinel ruolo di direttore sportivo e dall'altro l'attuale direttore tecnicoa dichiarare che "non so se nel Milan ci sarà ancora posto per me".. Da un lato come detto per laCovid-19, che ha inevitabilmente portato uno shock nei bilanci del club, dall'altro. Dalla chiamata dialla scelta di riportare in Italia e confermare a fine stagione Zlatanal centro dell'attacco, questo Milan così convincente è frutto delle scelte progettuali e quindi dellaMaldini e Massara oggi sono centrali nel progetto tecnico del Milan e, quindi e inevitabilmente,e per gli obiettivi del club. Sono tre le missioni su cui la coppia mercato è oggi chiamata a non fallire. La prima è ovviamente legata al rinnovo non tanto di Calhanoglu o Ibrahimovic, quanto a quello di Gigio Donnarumma, autentico patrimonio da non depauperare e sui cui i due si giocheranno parte della propria credibilità. La seconda, è quella di centrare la qualificazione alla prossima Champions League ancor prima di pensare a lottare per lo scudetto e per farlo dovranno trovare il modo di far perdurare questo clima di serenità attorno alla squadra. La terza è inevitabilmente legata al mercato, perché con un budget non eccelso, dovranno cercare di regalare a Pioli sia un difensore centrale di affidabilità (ma anche di prospettiva) e un vice-Ibrahimovic che possa far rifiatare la stella svedese in determinati momenti della stagione. Il Milan di oggi Maldini e Massara è una macchina che funziona, ora sta a loro non farla fermare.