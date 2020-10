Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro lo Sparta Praga: "Rosa di qualità? Ci sono alcune rotazioni anche oggi, per avere forze fresche in una competizione in cui vogliamo andare molto. Lo Sparta è primo a punteggio pieno nel suo campionato, ci vorrà il miglior Milan per continuare questa striscia positiva".



SU DONNARUMMA - "Il rinnovo? E' un discorso attuale, ne stiamo parlando da parecchio tempo, in maniera serena e speriamo proficua, col ragazzo e col suo agente. C'è la volontà di rinnovare senza lo stress e senza fretta, ma è un obiettivo che vogliamo centrare":



SUL MERCATO - "Lovato o Simakan? Il ruolo del difensore centrale poteva essere un emergenza nel mercato appena concluso, vediamo come arriveremo a gennaio. Recupereremo Gabbia e Musacchio, siamo a 5 centrali, vediamo se ci saranno delle opportunità per rinforzarci. Se quello sarà uno dei reparti in cui saremo in difficoltà vedremo se intervenire...".



SU TONALI - "Lo vedo bene, ha bisogno di giocare con continuità. E' stato fermo un lungo periodo, è entrato subito in una squadra che ha dei meccanismi rodati, con due centrocampisti davanti a lui che stanno facendo cose egregie. Ma noi siamo tranquilli su Sandro, è un grande giocatore, è molto forte e lo dimostrerà nel Milan".



SULLA CRESCITA - "Acquisire consapevolezza arriva anche coi risultati. Siamo riusciti a battere l'Inter, siamo andati vicini a battere la Roma: cercheremo di continuare a sorprendere senza porci nessun limite".