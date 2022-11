Quello che tornerà dopo la sosta per isarà undiverso rispetto alla squadra parsa in affanno nelle ultime uscite in. Un augurio di Pioli ma anche un dato di fatto:Il mese e mezzo in cui il nostro campionato sarà in pausa riporterà a disposizione dell’allenatore rossoneroE sarà importante anche per riavvicinare il rientro in campo degli ultimi due ai box,Vediamo il borsino degli infortuni e le probabili date di rientro.–Fuori per una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra, il francese ha deciso diper ripresentarsi a Milanello in anticipo rispetto al 2 dicembre. Il suo recupero procede senza intoppi anche se, vista la natura muscolare del suo stop, si userà la necessaria cautela prima di farlo rientrare. Già, potrebbe tornare tra i pali dei rossoneri.– Il capitano è ai box dal primo ottobre scorso per una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra.. Sta trascorrendo queste vacanze in Thailandia ma ha ripreso a correre, e ha continuato a lavorare a Milanello anche da solo.– Come Calabria, anche il belga si è fermato nella gara a. Distorsione al ginocchio sinistro (con lesione parziale del collaterale mediale) per lui, infortunio dal quale però è già guarito. In vacanza a Bali, dopo essere stato tra le riserve di Martinez per il Belgio,– Nessun problema per Junior, out nell’ultima gara con la Fiorentina per un affaticamento muscolare all’adduttore. È pienamente recuperato. Gli ultimi due a lasciare l’infermeria rossonera saranno. Lo svedese è fuori per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.. Anche Florenzi sta preparandosi per tornare. Operato al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra,- Il Milan tornerà al lavoro dal primo dicembre e dieci giorni dopo voleràper il ritorno in campo. Sono già state annunciate tre amichevoli da disputare in quel periodo: il 13 dicembre contro, il 16 con il, per chiudere il 30 con ilDue i grandi obiettivi: il recupero sul, a partire dal 4 gennaio, e la