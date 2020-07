. Gli uomini di Pioli infilano 10 punti su 12 e non lasciano ai biancocelesti nemmeno un’occasione da gol dimostrando di avere una grande tenuta difensiva, accentuata ancor di più grazie al rientro dell’ottimo. In questo periodo al Milan vanno tutte bene: sicuramente la Lazio senzanon ha molti sbocchi offensivi e altrettanto sicuramente la deviazione disul tiro di Calhanoglu e il rigore concesso per un “mezzo mani” laziale spianano ai rossoneri la strada della vittoria, la più prestigiosa della stagione.I rossoneri sembrano lontani parenti della squadra disunita e demotivata che aveva perso in casa contro il Genoa lo scorso 9 marzo., capace di costruire una squadra dal nulla e senza veri obiettivi. Con le ulteriori complicanze di fare tutto questo già conoscendo il proprio destino e allenando molti giocatori sicuri partenti.Meriti di Pioli anche nella riscoperta di risorse che sembravano ormai perdute e tra queste spicca, finalmente messo a suo agio dal punto di vista tattico. La vittoria in casa della seconda in classifica chiude di fatto il discorso scudetto, a meno che il Milan non ripeta il miracolo battendo martedì anche la Juventus, peraltro priva di De Ligt e Dybala.In ogni caso al Milan sta succedendo quello che era davvero difficile ipotizzare per gli stessi dirigenti e in particolare per Gazidis,Non sarà facile giustificarlo alla piazza e alla squadra se le cose dovessero proseguire in questo modo.E invece il più rimpianto rischia di essere proprio l’allenatore. Non si può nemmeno dire che a Pioli rimanga qualche partita per far cambiare idea alla dirigenza dal momento che il programma futuro è già stato praticamente ufficializzato. E non prevede Stefano Pioli.