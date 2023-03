. I quarti di finale di Champions League sono stati estratti dalle mani di Patrick Kluivert ed Hamit Altintop – ospiti a Nyon per l’occasione -.. Il sorteggio in Francia è stato benevolo – date le varie possibilità d’incrocio – per tutte le squadre italiane coinvolte. Oltre allo scontro tra le due formazioni di Serie A, l’Inter – altra protagonista di quest’oggi – se la vedrà con il Benfica, con Joao Mario che tornerà a San Siro dopo gli anni vissuti in maglia nerazzurra. Inoltre, le due vincenti dei quarti di finale, infatti, si incontreranno nelle semifinali che si disputeranno tra il 9 ed il 17 maggio.. E non solo:. Ma torniamo al presente. L’incrocio tra i rossoneri ed i partenopei regalerà grandi emozioni ma, specialmente per il club di via Aldo Rossi, varrà molto di più di un passaggio di turno.L’incrocio europeo tra azzurri e rossoneri non sarà infatti la prima sfida del prossimo mese.. Il momento degli uomini di Pioli, alla data odierna, è senz’altro altalenante., infatti,– sconfitta 2-1 contro la Fiorentina ed il pareggio 1-1 in casa contro la Salernitana –. Certo, nulla è ancora deciso ed il passaggio turno ottenuto a Londra contro il Tottenham ha risollevato il morale dei campioni d’Italia. I rossoneri, comunque, sono attualmente quarti a soli 2 punti dalla 2ª posizione occupata dall’Inter – 48 a 50 – ma è chiaro che, Napoli a parte, tutte le altre formazioni – Roma, Lazio ed Atalanta - manterranno viva la lotta per la qualificazione alla Champions League ‘23/’24., da qui alla fine della stagione,Ogni passo falso rischia di mettere la parola fine sull’obiettivo minimo dichiarato sin dall’inizio dallo stesso Paolo Maldini che, ai microfoni di Milan TV, negli scorsi giorni, ha ribadito il concetto: "Obiettivi futuri? L'idea è trovare stabilità ed equilibrio.. Sono prove per tutti, sono prove per questi ragazzi. Quando li abbiamo messo alla prova hanno sempre risposto bene".E se la qualificazione non passasse dal campionato, ecco che i rossoneri sarebbero costretti a proseguire sino in fondo, sino alla finale di Istanbul, per una sfida che, data la sede, darebbe vita ad uno spiacevole revival dello storico ultimo atto del 2005 – il richiamo è alla disastrosa rimonta subita per mano del Liverpool di Benitez e Gerrard -.