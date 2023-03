Sorteggi #Champions, la simulazione di CM: Napoli-Inter e Milan da Ancelotti pic.twitter.com/y5yUbzmTYn — calciomercato.com (@cmdotcom) March 16, 2023

non si vedevano dalla stagione 2005-2006 (Inter-Villarreal, Juve-Arsenal e Milan-Lione ndr.) e per questo c'è grande attesa per i sorteggi che vedranno protagoniste. Ma come funzionerà il sorteggio? Dove si potrà vedere e quali regole particolari ci sono? Ve lo spieghiamo punto su punto.Bayern Monaco (GER)Benfica (POR)Chelsea (ENG)INTER (ITA)Manchester City (ENG)MILAN (ITA)NAPOLI (ITA)Real Madrid (SPA)I sorteggi prenderanno il via. Alla presenza, come sempre, del responsabile Uefa Giorgio Marchetti.Non saranno sorteggiati soltanto i quarti di finale, madi Istanbul che è in programma il prossimo 10 giugno. In sostanza si avrà al termine del sorteggio un quadro chiaro dell'intero tabellone finale.A partire dai quarti di finalesenza alcun tipo di restrizione e, di conseguenza, senza alcun vincolo.ovvero gli scontri diretti contro squadre dello stesso paese. Ci potrà quindi essere un sorteggio, Inter-Milan, Napoli-Inter o Milan-Napoli e anche nelle semifinali le squadre italiane potrebbero essere accoppiate senza alcuna restrizione.e, in questo caso, essendo Inter e Milan entrambe di Milano e con un unico stadio in comune, se a entrambe dovesse capitare il ritorno in casa, il sorteggio dei nerazzurri verrebbe switchato fra casa e trasfertà in virtù del miglior piazzamento dei rossoneri nell'ultimo campionatoI quarti di finale andranno in scena con la gara d'andata in programma fra martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre le gare di ritorno saranno in calendario martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Le semifinali si terranno invece con gara d'andata il 9/10 maggio e ritorno il 16/17 maggio. Infine la finalissima di Istanbul il 10 giugno.I sorteggi dei quarti di finale di Champions League e degli accoppiamenti per semifinali e finale prenderanno il via a partire dalle ore 12 a Nyon presso la sede della Uefa. Saranno trasmessi in diretta tv da Mediaset sul Canale 20 e da Sky Sport (canale 200 del satellite). Inoltre saranno visibili in streaming su smartphone, tablet e pc tramite le app NOW, Sky go e Mediaset Infinity.Attraverso il sitoci siamo divertiti a simulare il sorteggio dei quarti di finale di Champions per le nostre 3 squadre. Euroderby fra Napoli e Inter, e una sfida dal grande sapore di passato fra Milan e il Real di Carlo Ancelotti, ecco com'è andata.