Ilcome priorità assoluta da chiudere in tempi rapidi, poi lo sguardo degli uomini mercato delsi sposterà su altri obiettivi () conche resta una missione rimasta inevasa nel corso della passata estate e che potrebbe prendere nuovamente corpo grazie allache ha tante proposte anche in Liga. Nessun affondo concreto, almeno per il momento,Vi abbiamo raccontato che ​il Milan prenderà almeno due difensori di grande livello (uno a gennaio, con la partenza di Gabbia, e l’altro la prossima estate) eProprio questi due rientri sono alla base dei ragionamenti che il Milan sta facendo per il suo reparto centrale.e allora l'idea di inserire un centrocampista in mezzo al campoalzandolo sulla trequarti come nella sfida contro l'Empoli.Partendo da questo ragionamento: la prima è che abbia caratteristiche simili a quelle dell'ivoriano e di Tonali (con Bakayoko che, nonostante la crescita delle ultime gare, difficilmente sarà confermato per il futuro).in modo tale da essere valutato e solo eventualmente a fine stagione trattato a titolo definitivo. El'obiettivo del Milan rimane uno: garantire a Pioli un colpo che possa confermare l'altissima competitività dei rossoneri fino a fine stagione.@TramacEma