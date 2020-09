Il Milan non molla Nikola Milenkovic. Il centrale serbo della Fiorentina continua ad essere la prima scelta per rinforzare il reparto difensivo, con i viola che non desistono dalla richiesta di 40 milioni di euro. L'idea dei rossoneri è di cedere Paquetà (sui cui c'è il Lione) per 22-23 milioni di euro e dare un nuovo assalto al giocatore della Fiorentina.