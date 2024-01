Filippo Terracciano si è promesso al Milan. L’incontro tra l’agente Andrea D’Amico e lo stato maggiore rossonero ha portato a un’intesa totale per un contratto fino al 2028. La scelta è ricaduta sul classe 2003 perché è un profilo considerato con ampi margini di crescita, piace perché può fare più ruoli ed è italiano (utile per le liste). Già nelle prossime ore è previsto un primo contatto diretto con il Verona: il Milan metterà sul piatto una proposta da 4/5 milioni per anticipare la concorrenza di Fiorentina e Juve chiudendo rapidamente la trattativa.



OBIETTIVO BRASSIER - Moncada e D’Ottavio sono molto attivi anche su un altro tavolo ovvero quello relativo al difensore francese del Brest Brassier. Il classe 1999 piace molto al Milan che sta valutando di chiudere l’operazione a circa 10 milioni di euro, ci sono stati dei contatti importanti anche nella giornata di ieri. Se non dovesse arrivare la fumata bianca per Brassier allora il club rossonero potrebbe anche valutare l’idea di dare più spazio all’ottimo Simic.