: possiamo partire dal titolo del film del 2010 di Lisa Cholodenko, con Julianne Moore e Mark Ruffalo, per raccontare il momento dei giovanissimi di casa rossonera. Ieri sera, nell'ottavo di finale di Coppa Italia vinto con agio contro il Cagliari,, venendo ripagato in generale con buoni spunti. In alcuni casi, come per Traoré che è andato anche in gol, Jimenez e Simic autori di prove più che convincenti nella linea difensiva, anche più che buoni. Ma quel che conta è che, allargando lo spettro al giovanissimo Camarda (2008 e già nella storia del calcio italiano per precocità dell'esordio in A),Il punto è chee rendersi protagonisti, tutto, che sta riducendo all'osso la rosa dei senior a disposizione ogni domenica. Emblematico il caso di Simic, in gol all'esordio in Serie A contro il Monza, che se Pobega non si fosse infortunato non sarebbe probabilmente entrato se non per gli scampoli finali di partita. E così Zeroli contro il Sassuolo, in assenza di Musah e con un Krunic che, tra schiena e un mercato che lo vuole ormai lontano dalla Lombardia, non è stato chiamato in causa. Ottimo l'impatto di Jimenez (sul cui prestito il Real Madrid vanta diritto di controriscatto), che ha fatto vedere progressioni interessanti e aspetta la propria occasione, come gli altri.. Eppure ci sarebbe una soluzione ancora migliore.Atalanta e soprattutto Juventus fanno scuola: l'bianconera sta dando ad Allegri materiale interessante su cui lavorare, in principio erano Miretti e Fagioli, poi i ciociari per un anno Barrenechea e soprattutto Soulé che verranno raggiunti da Huijsen, ora è il momento di Yildiz, domani chissà se sarà quello di Nonge. Una squadra in Serie C permette di, una priorità per il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, ma prima di tutto. Work in progress, ma con la consapevolezza che i ragazzi terribili del 2005 (+ il 2004 Traoré) sono pronti all'occorrenza anche a tappare altri buchi in prima squadra.