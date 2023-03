, il punto contro la Salernitananon gli consente di agganciaree mantieneinalterate le speranze didelle due romane, con lacheresta davanti di un punto e ladietro di un punto. La Salernitana haottenuto quanto voleva, seguendo alla perfezione il piano strategicopreparato da Paulo Sousa.L’uno a uno finale premia la capacità difensiva deicampani. Quanto a difesa, quella del Milan è stata un disastro.Nella prima mezz’ora c’era da farsi prendere dalla sonnolenza, con un calcio alla camomilla, senza ritmo, senza intensità, senza velocità,semplicemente senza gioco. Per colpa del, visto che allaSalernitana andava bene così. E se togliamo la rovesciata e il gol diGiroud oltre alla perfetta uscita di piede di Maignan su Dia, tutto ilprimo tempo è stato un pianto.I campionid’Italia sono passati in vantaggio alla prima conclusione nellospecchio della porta, durante il minuto di recupero del primo tempo:angolo tagliato di Bennacer, palla sulla testa di Giroud che non si ènemmeno staccato da terra ma ha bruciato sul tempo Gyomber e Bohinen econ una torsione ha battutoIl Milan era spento, portava palla senza trovaresbocchi anche perché Paulo Sousa aveva impostato la Salernitana con moltacura, togliendo spazi ai rossoneri.Confessiamo di aver avuto lo stesso impulso se non fosse stato perdoveri professionali. Eppure, non più tardi di mercoledì, questo stesso(solo due cambi rispetto alla Champions, Saelemaekers per Messias eBennacer per Tonali. Curiosità: il Milan non ha schierato italiani nell’11iniziale di una partita di Serie A per la prima volta nell'èra dei 3 puntia vittoria, ovvero dal 1994-95), questo stesso Milan dicevamo, avevaeliminato con pieno merito ilentrando fra le migliori 8 squadred’Europa.Era chiaro che,per sbloccare il risultato, serviva un calcio piazzato o un errore. Inquel primo tempo con la manovra non sarebbe mai arrivato un gol. Un errorecome quello commesso dae subito dopo dache hannoregalato a Dia la prima vera occasione della gara. O come quello diche ha lanciato di nuovo Dia verso la porta milanista, ma stavoltaha salvato il risultato con un’uscita fuori area per soffiare di piede lapalla al centravanti salernitano.Al Milan mancavano le soluzioni in attacco,mancava soprattutto Leao. Il portoghese ha segnato l’ultimo gol incampionato il 14 gennaio scorso contro il, in partite di questotipo, così chiuse, appiccicose, difficili da risolvere, serve/servirebbesoprattutto il suo guizzo, ma anche stavolta è scomparso dalla scena, cosìchelo ha marcato senza problemi. Ilche si è ripetuto sui livelli diLondra, in più ha segnato il gol che in quel momento stava spingendo ilMilan al successo e all’aggancio dell’Inter al secondo posto.- Non era la serata buona per il giovane gigantetedesco.Paulo Sousa avevagià alzato il livello di pericolosità del suo attacco con Piatek al postodi Kastanos e con la migliore uscita da dietro della sua squadra haagguantato il pareggio., ma vicino al dischetto del rigore è piombato Dia, dasolo, con Thiaw in clamoroso e imperdonabile ritardo, tocco e gol. Inritardo era pure Tomori che stava rientrando da metà campo con passo lentoe appesantito.Poco prima del pareggio, l’attaccante francese siera fatto ammonire per un abbraccio a Mazzocchi a metà campo.. Ma sedavvero questo è stato il... conto fatto dae dal, è un contosbagliato: il Milan non può mai fare a meno di questo centravanti, l’unicoattaccante davvero pericoloso fra i rossoneri. Per questo è difficilespiegare pure la sua sostituzione,fuori Leao, Diaz (che non erano mai statiincisivi) e Giroud, dentro De Ketelaere (il solito fantasma), Origi (solouna volta pericoloso) e Ibrahimovic (alla ricerca della condizione).Olivier non è più un ragazzino, si sa, ma con l’ultima rete è diventatoanche il giocatore più anziano ad averne realizzate almeno 8 gol nei primi5 campionati europei., ma Banti gliha consigliato di rivederlo al monitor e dopo le immagini rallentate ilrigore è stato cancellato.Paulonon ha abbandonato l’idea di farebottino pieno e ha messo dentro anche Bonazzoli al posto di. IlMilan ha spostato la partita sul piano fisico e per due volte ha cercatodi spingere la palla in rete, ma prima è statoa togliere dallalinea di porta la palla cheaveva deviato di petto, poi è statoKalulu a respingere la palla sempre sulla linea di porta dei campani dopouna carambola fra(tornato a giocare 195 giorni dopol’infortunio) e Gyomber. Nel finale si è accesa un rissa e La Penna haammonito Dia.