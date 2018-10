Il ko nel derby non è l'unica burtta notizia arrivata negli ultimi giorni in casa Milan. Il club rossonero che si appresta a vivere la sua terza notte europea nella fondamentale sfida contro il Betis Siviglia potrebbe non poter usufruire dei già congelati premi e incassi derivanti proprio dalla partecipazione a questa edizione della Uefa Europa League.



PREMI GIA' CONGELATI - Se attualmente la Uefa ha assecondato la scelta del Tas di Losanna, riammettendo il club rossonero dopo il ricorso d'urgenza presentato dalla nuova proprietà sulla sentenza emessa dell'Adjudicatory Chamber che aveva escluso per un anno il Milan dalle competizioni europee, è altrettanto vero che la massima organizzazione europea ha anche congelato la consegna alla società di via Aldo Rossi dei premi relativi a quest'anno di partecipazione in attesa di un'udienza con il club per ridiscutere il Settlement Agreement.



POSSONO ESSERE CONFISCATI - Secondo quanto riportato da Repubblica filtra pessimismo negli ambienti Uefa proprio poco dopo aver letto le motivazioni della sentenza emessa dal TAS di Losanna. La sensazione è che nel concedere il Settlement Agreement la Uefa possa confiscare i premi attualmente congelati sottraendoli sotto forma di multa alla società rossonera.