Da quello che si vocifera, Ralf Rangnick, candidato numero uno alla panchina del Milan in versione 2020/2021, si sente lontano anni luce da Zlatan Ibrahimovic come tipologia di progetto, di gioco e di atleti che utilizza. Per questo, per La Gazzetta dello Sport, il rinnovo dello svedese è tutt'altro che scontato.