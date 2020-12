Ordinato, tecnico, pratico., la sua prestazione è stata ottima anche a Praga con un assist per il gioiello Hauge e la promozione a pieni voti per il terzino portoghese preso dal Manchester United in prestito. Sì, perchée che Diogo possa fare grandi cose nella seconda metà di stagione. L'inizio è stato ottimo, Calabria ha tenuto il posto in campionato ma Dalot ha risposto alla grande in Europa League.- Da non dimenticare inoltre che anche ierilui che nasce destro e predilige quella corsia. Problemi? Zero: risponde presente, gioca alla grande, sforna un assist, lavora duro per convincere a pieno Pioli.rapidamente, apprezzato dal gruppo. E l'idea per il futuro è chiara:, intanto Diogo dà il massimo per prendersi il Milan e presto avrà spazio anche in Serie A. Perché in Europa ha già dimostrato che le sensazioni di Maldini e soprattutto Massara - suo super estimatore - sono giuste: sì, Dalot è un giocatore