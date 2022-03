L’Empoli è una sorta di università del calcio. Tanti i giovani talenti lanciati dal florido settore giovanile azzurro, l’ultimo è il classe 2002 Asllani. Il Milan lo conosce a memoria, voleva acquistarlo due anni fa ma ora è concentrato su altri obiettivi. Non si hanno tracce di discussioni in corso tra i club, almeno per ora.