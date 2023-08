Sono giorni caldi, probabilmente decisivi, per il futuro di. In realtà è più un discorso progettuale che di offerte reali e concrete perché il belga sa da mesi di non rientrare nei piani Pioli e gli arrivi dihanno fatto si che ora corra addirittura il rischio di rimanere fuori dalla lista., anzi, ma attende ancora una prima offerta ufficiale da parte degli spagnoli. Che hanno fatto intendere di voler provare prima con una proposta di prestito.di euro dalla cessione del belga, cifra che sarebbe benzina fondamentale per accendere il motore e piazzare così il decimo colpo con un nuovo attaccante.