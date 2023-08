Un’idea che sta prendendo quota nelle ultime ore in casaè quella di prendere un nuovo esterno destro con caratteristiche diverse rispetto a Weah. Il candidato principale èdello: sul classe 2000 sta lavorando con intensità da giorni l’che però non ha ancora chiuso l’operazione con i liguri. Ecco perché Giuntoli ha ancora uno spazio per provare a inserirsi e superare all’ultima curva la formazione orobica.La Juve vuole prima cedere Soulè (interessa alla Salernitana) e Illing Jr ( interessa al Bologna) in prestito prima di tentare l’affondo.. L’ultima curva può essere decisiva…