Buon fisico e tante geometrie nei piedi, Marc Roca è un centrocampista che farebbe comodo a tanti. Sempre nel posto giusto al momento giusto, il classe 1996 si fa apprezzare per il senso della posizione e per la grande abilità nel giocare “corto”, fatto di tocchi semplici e ravvicinati. Qualità che non sono passate inosservate in giro per l'Europa: a gennaio era stato a un passo dal Bayern Monaco, ora ci prova l'Arsenal.



IDEA MILAN- Chi sta seguendo diverse rotte per rinforzare la linea mediana del campo è il Milan. Una delle idee è sicuramente Marc Roca, ci sono stati dei contatti tra i suoi rappresentanti e l'attuale management composto da Maldini e Massara. Il campione under 21 in carica con la Spagna ha una clausola rescissoria da 40 milioni.



SCONTO - Ma, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, può lasciare l'Espanyol per 25 milioni di euro anche in virtù della retrocessione del club catalano in segunda Division. Resta da capire se Rangnick e Almstadt decideranno di portare avanti questo tipo di discorso con l'agenzia Promoesport. Valutazioni in corso, il Milan studia Roca.