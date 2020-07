Il Milan ci riprova per Emerson Royal. Se Theo Hernandez è diventato padrone indiscusso della corsia mancina impressionando per continuità, i rossoneri sono alla ricerca del suo corrispettivo sulla fascia destra, dove negli ultimi anni né Calabria né Conti sono riusciti a garantire continuità di rendimento. Kalulu già preso per il futuro e Dumfries del PSV resta un obiettivo, ma dalla Spagna rilanciano la candidatura del brasiliano.



CONTATTO - Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo infatti, nei giorni scorsi il Milan ha contattato il Barcellona per avere informazioni su Emerson, sotto contratto con i blaugrana fino al 2024 ma in prestito al Betis fino al 2021. E dal Barça è arrivata una netta apertura: il difensore è in vendita, nonostante la sua volontà di tornare in Catalogna e soffiare la fascia destra a Semedo e Sergi Roberto. Non c'è un prezzo di vendita, ma fonti interne al club fanno sapere che la cifra si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro: anche perché, in caso di interruzione anticipata del prestito, il Barcellona dovrebbe pagare una penale da circa 9 milioni al Betis, che non si opporrebbe a una partenza ritenuta inevitabile. Non mancano altri interessamenti, dal Borussia Dortmund al Bayer Leverkusen fino a Everton, Newcastle e Tottenham, ma il Milan c'è: Emerson resta in corsa.