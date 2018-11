Non ci sarebbe il Milan nel futuro dell'allenatore francese Arsene Wenger, attualmente ai box dopo la chiusura dell'avventura all'Arsenal. Secondo alcune indiscrezioni di Football Leaks, riprese dal portale Le10Sport, l'alsaziano è in contatto costante col patron del Paris Saint Germain Al-Thani per discutere di un possibile ingresso in società come direttore dell'area tecnica. Secondo alcuni rumors, in queste ore Wenger si troverebbe proprio a Doha per incontrare i vertici qatarioti del club.