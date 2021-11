Alessio Romagnoli sarebbe ben contento di rimanere al Milan anche oltre la naturale scadenza del contratto prevista per luglio. Il club rossonero ha posto le proprie condizioni: la base d’ingaggio dovrà essere di 3 milioni di euro. Raiola non è sicuramente un alleato ma non ci sono preclusioni, la prossima settimana può diventare decisiva in tal senso.