Milan, l'agente di Pioli in sede: si tratta la buonuscita

Massima concentrazione da parte di tutta l’area dirigenziale, attenta e pronta a definire l’asset tecnico per definire l’impianto sportivo in vista della prossima stagione. Come raccolto da Calciomercato.com,, attuale allenatore del Lille: la strada è stata ormai tracciata da circa una decina di giorni. In questo momento, si tratta solo di arrivare agli step intermedi che porteranno alla firma su un contratto triennale a circa 3 milioni di euro a stagione, un accordo già accettato da parte del manager lusitano. Tuttavia,

, agente dell’allenatore ex Inter, Lazio e Fiorentina,. Il procuratore del tecnico originario di Parma, infatti, è stato intravisto nella sede della società meneghina: la sua presenza non è assolutamente casuale, dato che, con ogni probabilità,Com’è già chiaro da settimane, il Milan comunicherà a Pioli la volontà di non proseguire insieme il rapporto professionale, nonostante l’accordo in essere.

Sistemato questo aspetto,per tutta una serie di motivazioni: la sfida di rilanciare il club come già fatto con il Milan, i giocatori che esaltano la sua idea di calcio e la possibilità di rimanere in un contesto competitivo, come quello della società partenopea. Tuttavia, De Laurentiis sta proseguendo i contatti anche con altri profili come Conte e Gasperini, un casting che proseguirà nei prossimi giorni.(per il post Thiago Motta, ma la lotta alla panchina rossoblù – da guidare in Champions League – vede presenti anche i nomi di Sarri e Italiano), in una sfida possibilmente nuova e affascinante all’estero per Pioli., questo sabato, nell’ultima sfida di campionato contro la Salernitana.