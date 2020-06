. Un assist intelligente per Castillejo, un lancio furbo per Rebic, un cambio di gioco delizioso che ha portato al cross vincente di Conti per il gol di Leao: sprazzi di fantasia per l'intero reparto offensivo del Milan. Eppure, tra i tifosi, c'è chi molto lo ha criticato e chi continua a farlo. Perché Hakan sembra non essere ancora sceso da quell'altalena su cui è salito nel luglio 2017, quando sbarcò a Milano.A prestazioni convincenti, infatti, ha spesso alternato black-out di rendimento:. Usato, spremuto, adattato: il turco ha giocato in ogni zona del campo, dalla mezzala all'esterno d'attacco, collezionando 91 presenze e percorrendo su e giù i campi d'Italia ed Europa. All'orizzonte, per lui, c'è una conferma dettata da Ralf Rangnick, che da tempo lo apprezza, e un rinnovo già pronto.. Fin qui, infatti, gli è stato chiesto probabilmente un eccessivo sacrificio, che lo ha portato ad essere poco lucido negli ultimi 30 metri. Riposizionarlo nella zona preferita, al contrario, restituirebbe fiducia al ragazzo e vantaggi al Milan, pronto a beneficiare di quellatante volte osannata da Rino Gattuso. Calhanoglu ha mostrato i primi segnali, ora occorre metterlo nelle condizioni di confermarsi: il Milan di Rangnick ripartirà (anche) da lui.