Milan, l’assurda ammonizione di Hernández fa scoppiare la polemica: ecco cosa è successo tra Pioli e Baroni

Daniele Longo

Una vittoria sudata ma alla fine pienamente meritata quella ottenuta dal Milan sul campo del Verona. Sin dalle prime battute i padroni di casa hanno chiarito di avere la testa libera nonostante la posizione in classifica mettendo spesso in difficoltà Leão e compagni. Il Diavolo ha messo in campo una prova solida e di grande personalità esaltata dalle prodezze di Hernández, Pulisic e Chukwueze.



AMMONIZIONE ASSURDA- Cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa. Nove i gol di Pulisic in campionato, tre punti di distacco alla Juventus terza in classifica. Sarebbero i numeri per rendere un pomeriggio perfetto ma puntuale come una cartella di Equitalia è arrivata la nota stonata: giallo troppo severo per Theo Hernandez che era diffidato e salterà la sfida contro la Fiorentina. Per l’arbitro Mariani il francese avrebbe esultato provocando i sostenitori di casa con le braccia unite e l’espressione sfrontata. In realtà il francese esulta sempre così, anche in casa davanti al proprio pubblico.





PIOLI INFURIATO- Theo Hernandez deve migliorare questo aspetto legato ai cartellini gialli perché ne ha già ricevuti 10 in questa stagione. Contro il Verona, però, è sembrato vittima di una decisione ingiusta. E che ha mandato su tutte le furie Stefano Pioli: "Lui esulta sempre così, dice sempre 'parlate, parlate'. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto in modo che scaturisse un diverbio, un’incomprensione. Ma Theo non ha fatto niente e ora avremo un giocatore squalificato. Credo che si debba parlare tanto e bene con i propri giocatori, e si debba lasciar stare gli altri". Il riferimento è a all tecnico del Verona Marco Baroni che si è scagliato contro il terzino francese al momento dell’esultanza tanto contestata. Un pomeriggio quasi perfetto a tinte rossonere rovinato solo da una polemica inutile.